Уволенный из Россотрудничества Примаков захотел вернуться в журналистику

Уволенный президентским указом с поста главы Россотрудничества Евгений Примаков не планирует продолжать государственную службу и хотел бы вернуться к журналистике. Об этом уже бывший чиновник написал в Telegram-канале.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа»,— написал господин Примаков.

По его словам, расставание с госслужбой происходит у него «по любви и со взаимным уважением». «Я без малейших сомнений остаюсь патриотом России и числю себя в команде нашего Верховного Главнокомандующего»,— подчеркнул Евгений Примаков.

Евгений Примаков до начала политической карьеры работал в СМИ под псевдонимом Евгений Сандро. Среди мест его работы: «Эхо Москвы», ТАСС, журнал «Деньги». Господин Примаков также много лет посвятил телевидению, занимал различные должности на НТВ, «Первом канале» и «России 24». Как журналист он унаследовал интерес к ближневосточной теме от деда, бывшего премьер-министра России Евгения Примакова — тот работал на Ближнем Востоке корреспондентом «Правды» и ТАСС. Внук за годы карьеры отработал командировки в горячих точках, в том числе, в Пакистане, Афганистане, Ливии и Ираке.

Степан Мельчаков