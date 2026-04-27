Мбаппе диагностировали травму полусухожильной мышцы левой ноги

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы. Как сообщает пресс-служба клуба, у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Сроки восстановления не уточняются. Мбаппе получил травму 24 апреля в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1). На 80-й минуте встречи он запросил замену и покинул поле. Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль сообщил, что футболист может пропустить остаток сезона. При этом, по данным Marca, травма «оказалась незначительной».

В текущем сезоне 27-летний Мбаппе провел 41 матч в различных турнирах, в которых забил 41 гол. С 24 мячами он возглавляет бомбардирскую классификацию чемпионата Испании.

«Реал», набравший 74 очка в 33 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 баллов.

Таисия Орлова