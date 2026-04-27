Мбаппе диагностировали травму полусухожильной мышцы левой ноги

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе выбыл из-за травмы. Как сообщает пресс-служба клуба, у него диагностировано повреждение полусухожильной мышцы левой ноги.

Фото: Jose Breton / AP

Сроки восстановления не уточняются. Мбаппе получил травму 24 апреля в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» (1:1). На 80-й минуте встречи он запросил замену и покинул поле. Журналист El Chiringuito Хосеп Педрероль сообщил, что футболист может пропустить остаток сезона. При этом, по данным Marca, травма «оказалась незначительной».

В текущем сезоне 27-летний Мбаппе провел 41 матч в различных турнирах, в которых забил 41 гол. С 24 мячами он возглавляет бомбардирскую классификацию чемпионата Испании.

«Реал», набравший 74 очка в 33 матчах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата страны. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 9 баллов.

Таисия Орлова

Фотогалерея

Золотой мальчик французского футбола

Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

Фото: Mathieu Pattier / AP

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

Фото: Dave Thompson / AP

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель» &lt;BR>В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

Фото: Claude Paris / AP

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

Фото: Christophe Ena / AP

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции &lt;BR>На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги &lt;BR>На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

Фото: Thibault Camus / AP

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

Фото: Francois Mori / AP

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

Фото: Francois Mori, Pool / AP

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

Фото: Daniel Cole / AP

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

Фото: Christophe Ena / AP

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Фото: Bob Edme / AP

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1» &lt;BR>На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

Фото: Michel Spingler / AP

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

Фото: Christophe Ena / AP

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Фото: Peter Cziborra / Reuters

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

Фото: Michel Euler / AP

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

Фото: Hassan Ammar / AP

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

Фото: Dave Thompson / AP

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

Фото: Manu Fernandez / AP

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

