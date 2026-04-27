Путин: желавшие расшатать российское общество не понимают Россию

Люди, которые хотели расколоть и расшатать российское общество, ошиблись, потому что не понимают Россию. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном собрании. Он отметил, что в стране установлена «многопартийная демократия».

Президент России Владимир Путин

«Если кто-то думал, что многопартийная демократия с ее разностью позиций, подходов, конкуренции — это наше уязвимое место, где можно расколоть, расшатать общество, то тот, кто так думал, конечно, ошибся. Потому что просто не знает и не понимает Россию, не понимает наш народ»,— убежден господин Путин.

Президент уверен, что российская политическая система, включая парламентские институты, «доказала прочность и устойчивость, подлинную суверенность». «По ключевым, определяющим вопросам все парламентские партии, все регионы выступают солидарно с единых позиций, идет большая, слаженная работа»,— добавил Владимир Путин.

Президент призывал пресекать попытки расколоть российское общество путем стравливания различных национальностей и религий. Он поручил ФСБ жестко пресекать преступную деятельность тех, кто пропагандирует идеи русофобии, ксенофобии, религиозной нетерпимости и «тем самым пытается расколоть наше общество».