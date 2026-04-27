Кассация встала на сторону орловского УФАС в споре с «Ростелекомом»

Арбитражный суд Северо-Западного округа признал обоснованным постановление Орловского управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) о назначении административного наказания ПАО «Ростелеком» и не стал снижать размер административного штрафа компании, сообщили в УФАС. Ранее ведомство установило наличие антиконкурентного соглашения между департаментом образования Орловской области, Региональным центром оценки качества образования (ОРЦОКО), ООО «ФИТ» и ПАО «Ростелеком».

Антимонопольщики настаивали, что действия субъектов были «подчинены общей цели, которая заключалась в ограничении конкуренции на рынке создания, внедрения, развития, функционирования и эксплуатации информационных систем, предоставлении преимуществ ООО "ФИТ" и перечислении ПАО "Ростелеком" и ООО "ФИТ" бюджетных средств».

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Ростелекому» назначили штраф в размере 8,2 млн руб. Не согласившись с постановлением, компания обжаловала его в судебном порядке, и арбитраж пришел к выводу о снижении размера штрафа до 4,8 млн руб. Орловское УФАС обжаловало постановление в апелляционном порядке.

«Вопреки выводам суда первой инстанции, по мнению Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, материалами дела не установлены обстоятельства, позволяющие снизить размер административного штрафа»,— заявили в ведомстве.

«Ростелеком» пошел в кассацию, но успеха не добился.

Денис Данилов