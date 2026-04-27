В Крыму закончился препарат от давления для беременных

В аптеках Крыма закончился препарат «Допегит», который назначают беременным женщинам от высокого артериального давления. Фармацевты объясняют дефицит препарата, который производится за рубежом, отсутствием поставок.

В женских консультациях отмечают, что «Допегит» наиболее безопасен для беременных и кормящих женщин, однако отечественных аналогов у препарата нет. В этой связи специалисты рекомендуют попробовать приобрести его в Казахстане или использовать по назначению врача менее безопасную альтернативу — «Нифедипин» и «Метопролол».

В минздраве Крыма пока не дают комментариев по поводу ситуации.

По информации справочной AptekaMos, «Допегита» нет в аптеках 67 регионов, включая Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Это лекарство производит венгерская компания «Эгис». Ранее представители компании подтвердили факт приостановки его поставок в России из-за необходимости внесения изменений в регистрационную документацию. Согласно данным RNC Pharma, последний раз лекарство поставлялось в РФ в октябре 2025 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь