Нижегородские власти ввели доплаты сотрудникам ФСИН на 2026 год

Правительство Нижегородской области на фоне кадрового дефицита будет доплачивать по 10 тыс. руб. сотрудникам уголовно-исполнительной системы регионального ГУ ФСИН, занимающим должности младшего начальствующего состава. Доплаты предусмотрены до конца 2026 года за высокие показатели служебной деятельности, говорится в указе губернатора. Порядок предоставления выплаты должно утвердить областное министерство социального развития и семейной политики.

В марте директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщал, что нехватка личного состава ФСИН превысила 30,5%, в 16 территориальных органах нехватка младшего начсостава (к нему относятся звания от младшего сержанта до старшего прапорщика) составляет больше 50%.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области ввели доплаты ряду категорий сотрудников МВД и Росгвардии. При этом дефицит кадров в полиции сохраняется.

Галина Шамберина