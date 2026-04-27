Нижегородские власти ввели доплаты сотрудникам ФСИН на 2026 год

Правительство Нижегородской области на фоне кадрового дефицита будет доплачивать по 10 тыс. руб. сотрудникам уголовно-исполнительной системы регионального ГУ ФСИН, занимающим должности младшего начальствующего состава. Доплаты предусмотрены до конца 2026 года за высокие показатели служебной деятельности, говорится в указе губернатора. Порядок предоставления выплаты должно утвердить областное министерство социального развития и семейной политики.

В марте директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев сообщал, что нехватка личного состава ФСИН превысила 30,5%, в 16 территориальных органах нехватка младшего начсостава (к нему относятся звания от младшего сержанта до старшего прапорщика) составляет больше 50%.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее в Нижегородской области ввели доплаты ряду категорий сотрудников МВД и Росгвардии. При этом дефицит кадров в полиции сохраняется.

Галина Шамберина

По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

По данным на март 2026 года, в местах лишения свободы в России содержатся 308 тыс. осужденных. Это самый низкий показатель с момента принятия нового УПК в 2001 году

Фото: Орлов А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Рекордный минимум зафиксирован и в следственных изоляторах, где сейчас находятся 89 тыс. человек

Фото: Шерстенников Лев / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пошивочный цех в женской колонии

Фото: Васильев Сергей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Пункт хранения оружия

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Комендантско-диспетчерский пункт

Фото: Торин Владимир / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Прогулка в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в поселке «Лесной» Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

Начальник отряда охраны с темнокожим заключенным в Икшанской воспитательной колонии для несовершеннолетних преступников в Дмитровском районе Подмосковья

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

Концерт ансамбля заключенных в колонии строгого режима К 231 для туберкулезных больных в Кировской области

Фото: Коммерсантъ / Алексей Мякишев  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Центр наблюдения за камерами заключенных в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Заключенные в тренажерном зале в ИК-7 во Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Сотрудник ИК-9 в Борисоглебске Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Швейный цех в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Выставка продукции, произведенной в колонии-поселении (КП-10) в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изготовление скамейки в ИК-8 в Россоши Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Возвращение с прогулки в ИК-3 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Заключенные в кабинете психологической разгрузки в женской ИК-1 в поселке Головино Владимирской области

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«День открытых дверей» в женской ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-22 в Красноярске

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Женская ИК-6 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

«Владимирский централ» (тюрьма №2 во Владимире)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Проверка камеры в ИК-6 в Хабаровском крае («Снежинка»)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев  /  купить фото

ИК-4 в Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

ИК-18 в Новосибирской области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Столовая в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Лечебно-исправительная колония №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

КПП в ИК-4 в Белгородской области

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Осужденный с постельными принадлежностями на территории лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

Сотрудник лечебно-исправительной колонии №1 в Алтайском крае

Фото: Коммерсантъ / Андрей Луковский  /  купить фото

