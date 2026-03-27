Начальник ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-лейтенант Юрий Арсентьев попросил расширить перечень сотрудников, которые получают региональные доплаты к зарплате. В ходе отчета на заседании заксобрания по итогам 2025 года он рассказал, что из-за некомплекта к охране правопорядка вынуждены привлекать все без исключения подразделения. В этой связи он предложил рассмотреть возможность расширить выплаты на всех сотрудников, выполняющих задачи по охране правопорядка.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Региональные доплаты ряду категорий сотрудников МВД и Росгвардии в Нижегородской области ввели с 2023 года. В основном их получают сотрудники ППС, участковые и сотрудники ГИБДД. В областном бюджете 2026 года на эти цели заложено 416 млн руб. С текущего года аналогичные доплаты ввела и мэрия Нижнего Новгорода, заложив в бюджет 60 млн руб.

Депутат Антон Ананьин спросил у руководителя ГУ МВД, чем, помимо денег, депутаты могут помочь. Юрий Арсентьев ответил, что работа с заксобранием уже налажена конструктивно. «Кроме денег, у нас практически все есть»,— высказался генерал, добавив, что и малым количеством со своими задачами сотрудники справляются, но насколько их хватит, покажет время.

Присутствующий на заседании губернатор Глеб Никитин прямого ответа на просьбу расширить число получателей выплат не дал. Он только отметил, что областное правительство и дальше будет по возможности поддерживать систему. В том числе власти готовы вновь помочь с ремонтом помещений участковых пунктов полиции, работа по этому вопросу уже идет. «Кроме денег, у нас все готово»,— улыбаясь сообщил губернатор.

Он добавил, что вопрос о зарплатах в МВД надо ставить перед депутатами Госдумы, так как в конечном итоге некомплект сотрудников может стать серьезной угрозой.

По словам Юрия Арсентьева, с 2016 года по текущий момент дефицит кадров увеличился с 7% до 29%. Вакантна каждая вторая должность в ППС, каждая третья — у участковых, уголовного розыска и в органах предварительного следствия.

В июне 2025 года в Нижнем Новгороде открыли рекрутинговый центр. За время его работы пришли около 200 кандидатов, но только 10 из них устроились на работу в органы или находятся в процессе трудоустройства. Остальных или не устраивает зарплата, или они не подходят по состоянию здоровья.

Как писал «Ъ-Приволжье», в УМВД по Нижнему Новгороду на 1 января 2026 года дефицит кадров составил 35,4%.

Ирина Швецова