FIFA берет дополнительное бремя

Международная федерация футбола (FIFA) согласовала решение увеличить призовые выплаты сборным-участницам чемпионата мира по футболу, который летом состоится в США, Канаде и Мексике. Соответствующее решение FIFA утвердит 28 апреля. На повышение призовых, которые и без того были бы рекордными для мировых первенств, головная структура мирового футбола пошла вынужденно, реагируя на призывы национальных федераций, указывавших на то, что из-за неспособности FIFA добиться для сборных налоговых льгот от американских властей поездка на турнир для многих из них окажется убыточной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

28 апреля на заседании Совета FIFA будет утверждено повышение призовых, причитающихся командам, участвующим в чемпионате мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике). По утверждению The Guardian, это не более чем формальность и принципиальное решение уже согласовано.

«В преддверии заседания Совета FIFA в Ванкувере мы можем подтвердить, что обсуждаем с национальными ассоциациями увеличение им выплат,— указано в заявлении, распространенном пресс-службой FIFA.— Оно включает в себя и рост призовых для участников чемпионата мира, и увеличение отчислений всем 211 национальным федерациям, входящим в FIFA». В FIFA отметили также, что на данный момент организация пребывает в отличном финансовом состоянии, «лучшем чем когда-либо».

Интересно, что и первоначально утвержденный план предусматривал, что на поощрение команд, выступающих на турнире, будут выделены рекордные средства.

После первенства мира 2022 года, которое прошло в Катаре, между сборными, на нем сыгравшими, были распределены $440 млн. На 2026 год FIFA запланировала суммарные выплаты уже в размере $727 млн. Правда, не стоит забывать, что количество участников чемпионата мира выросло с 32 до 48.

Так что увеличение призовых для каждой команды отдельно получилось не таким ощутимым, как общий рост призового фонда. Скажем, будущему чемпиону мира без учета предстоящего повышения досталось бы не $42 млн, как четыре года назад, а $50 млн.

При этом базовые выплаты сборным остались вообще без изменений. Участникам первенства за сам факт попадания на него полагается по $9 млн (столько получат команды, не сумевшие выйти в play-off) и еще по $1,5 млн в виде компенсации расходов на подготовку. Итого по $10,5 млн.

В Катаре четыре года назад этой суммы было достаточно, чтобы поездка на турнир как минимум окупилась. В этот же раз FIFA столкнулась с жалобами на то, что для многих команд участие в первенстве мира окажется убыточным из-за высоких расходов на перелеты и проживание, а также налогового режима в США.

Ряд сборных посчитал, что даже выход в первый раунд play-off, а командам, выбывшим в нем, полагается доплата $2 млн в придачу к базовой сумме (получается $12,5 млн), не покроет всех расходов на поездку.

В основном потому, что FIFA не удалось договориться с американскими властями — на территории США пройдет львиная доля матчей — о налоговых льготах для участников турнира. Сама FIFA освобождение от уплаты налогов на доход, полученный на американской территории, получила. А вот сборным льгота предоставлена не была. Плюс они, помимо федерального налога, должны будут платить и налоги штатов.

В результате команды оказываются в неравном положении. Например, сборные, которые буду играть во Флориде (Майами примет семь матчей), где вообще не взимается налог штата, получат на руки больше, чем те, которым доведется выступать, скажем, в Нью-Джерси, где состоится финал (налог штата 10,75%), или в Калифорнии (13,3%).

Детальные параметры увеличения выплат в FIFA пока не сообщали. Но выделить средства на заметную прибавку организация действительно может. Доход FIFA только от проведения чемпионата мира составит $9 млрд. В финансовом отчете за 2025 год FIFA прогнозировала, что суммарные поступления за четырехлетний цикл (2023–2026) составят $11,67 млрд.

Уже тогда президент FIFA Джанни Инфантино мог считать, что его обещание преодолеть отметку $11 млрд будет выполнено с запасом. Позже, однако, прогноз был пересмотрен в сторону увеличения. Теперь FIFA планирует заработать за цикл $13 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в цикле, который завершал катарский чемпионат мира: он составлял «всего» $7,6 млрд.

Александр Петров