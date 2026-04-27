Коллекция NUME и Sorell: 52 образа для выпускного

Новая коллекция нарядов NUME и Sorelle, вдохновленная юностью и ощущением легкости, идеально подойдет для одного из самых значимых событий — выпускного вечера. В ее основе лежит концепция, которая придает каждому изделию особый смысл. Идея влюбленности в себя, в жизнь и в другого человека делает эти образы для праздничного дня по-настоящему уникальными. Коллекция раскрывает тему через плавные линии кроя, природные силуэты и приятные на ощупь материалы. В капсулу вошли платья, корсеты, жакеты, топы, блузы, юбки, брюки, боди и костюмы — от выразительных вечерних образов до готовых решений для разных случаев. Всего представлено 52 модели. Среди ключевых силуэтов: приталенные платья с глубокими вырезами, изделия с кружевной отделкой, четко сконструированные корсеты, костюмы с декоративными рельефами и укороченные жакеты с отсылками к викторианской эстетике.

Нина Никифорова