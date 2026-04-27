Совет директоров ММК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров «Магнитогорского металлургического комбината» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2025 года, следует из сообщения компании.
Годовое общее собрание акционеров, в повестку которого включен вопрос о дивидендах, пройдет 29 мая в очно-заочном формате. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 26 мая. Дата закрытия реестра на участие в собрании — 4 мая.
ММК (MOEX: MAGN) — один из крупнейших мировых производителей стали. 2025 год компания завершила с чистым убытком по МСФО в 14,86 млрд руб. против прибыли в 79,7 млрд руб. годом ранее. В 2025 году и по итогам 2024 года ММК дивиденды не выплачивал. Последний раз дивиденды выплачивались только за первое полугодие 2024 года.