Центризбирком сэкономит на марках для бюллетеней

Центризбирком (ЦИК) решил отказаться от специальных марок как средств защиты избирательных бюллетеней на предстоящих выборах в Госдуму. Это следует из постановления «О формах избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва», принятого комиссией на заседании 27 апреля.

Формы бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму

Защиту бюллетеней от подделки обеспечат более надежные, по мнению Центризбиркома, средства — микрошрифт и защитная сетка. Также это позволит сэкономить около 260 млн руб. и избавит членов участковых комиссий от лишней работы, пояснили в ЦИКе.

Бюллетени будут изготовлены на белой бумаге с использованием фоновой защитной сетки светло-синего цвета для голосования по федеральному округу и зеленого цвета для голосования по одномандатным округам. Печать бюллетеней планируется в два этапа: до 30 августа изготовят бланки для досрочного волеизъявления и голосования на зарубежных участках, а не позднее 9 сентября — весь остальной тираж.

Анастасия Корня