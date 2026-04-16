В зону наблюдения пустят не всех

Центризбирком (ЦИК) 15 апреля утвердил порядок применения видеонаблюдения на осенних выборах в Госдуму. Основные правила по сравнению с прошлыми кампаниями не изменились: камеры будут установлены на участках и в территориальных избирательных комиссиях (ТИК). Трансляция с них будет доступна на специальном портале, доступ к которому получат организаторы, участники выборов и наблюдатели.

Как рассказала на заседании член ЦИКа Алена Булгакова, видеонаблюдением на этих выборах будут охвачены все 89 регионов России и более 43 тыс. объектов — это около половины участков для голосования и территориальных избиркомов. С остальных участков трансляции не будет, но там по инициативе комиссий может быть организована видеофиксация с использованием видеорегистраторов.

Перед стартом голосования, по словам госпожи Булгаковой, в помещениях избиркомов пройдет тренировка системы видеонаблюдения, после которой камеры останутся включенными и будут работать до завершения подсчета голосов (в ТИК — до окончания приема протоколов с участков и ввода данных в систему ГАС «Выборы»).

Утвержденный ЦИКом документ также регламентирует, что именно должно находиться в зоне видеонаблюдения: в участковых комиссиях это места выдачи и подсчета бюллетеней, ящики для голосования, увеличенные формы протоколов и места хранения сейф-пакетов.

Доступ к трансляции будет организован на служебном портале. Его получат избиркомы, участники выборов (кандидаты и выдвинувшие их партии), созданные при общественных палатах центры наблюдения, а также члены президентского Совета по правам человека и омбудсмены. В информцентре ЦИКа, как и в прошлые годы, будет установлена «видеостена» для трансляции изображения с мест. Полученные в ходе видеонаблюдения записи будут храниться в течение года со дня опубликования результатов выборов. Доступ к ним будет предоставляться по требованию суда либо правоохранительных органов. Участники выборов тоже могут получить видео, но только по запросу в соответствующий избирком и со ссылкой на конкретное нарушение.

Замдиректора департамента развития инфраструктуры электронного правительства Минцифры Галина Сташевская напомнила, что видеонаблюдение за выборами в Госдуму ведется с 2016 года и уже приобрело «устоявшийся формат»: изменения носят точечный характер и связаны с совершенствованием организации самого процесса. Например, по мере развития сервисов на портале «Госуслуги» многое стало делаться в цифровом формате, в том числе и доступ к видеонаблюдению предоставляется через личные кабинеты кандидатов.

Член ЦИКа Евгений Колюшин напомнил коллегам, что изначально видеонаблюдение вводилось по инициативе Владимира Путина в 2012 году и тогда доступ к нему был максимально широким, ведь все делалось для повышения доверия к выборам.

Однако постепенно круг наблюдателей ограничивался, и теперь дело дошло до того, что на участках, где ведется видеофиксация, доступ к записям не получают даже партии и кандидаты: в рекомендациях по применению средств видеорегистрации, которые подготовил ЦИК, возможность подачи ими заявок вообще не предусмотрена, отметил господин Колюшин.

Получается, что доступ к видео на большей части участков кандидаты смогут получить только через суд, прокурора или следователя, но зачем нужен этот фильтр, недоумевал он. Такой порядок фактически сложился в регионах, но вряд ли стоит его тиражировать на федеральных выборах: кандидаты должны получить право подавать заявки на доступ к результатам видеофиксации, настаивал член ЦИКа.

«Я думаю, это ваше выступление очень понравится Урсуле фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии.— “Ъ”»,— возмутилась председатель ЦИКа Элла Памфилова.

«Есть условия войны, а есть условия мира»,— объяснила она коллеге.

Круг наблюдателей был ограничен из соображений национальной безопасности, а партии просто должны не лениться и заранее готовить наблюдателей, вместо того чтобы «перепевать антироссийские песни», подчеркнула госпожа Памфилова.

Видеонаблюдение — это не волшебная палочка, а лишь дополнительный способ зафиксировать нарушение, поддержал ее член ЦИКа Николай Левичев. А зампред ЦИКа Николай Булаев напомнил, что из федерального бюджета финансируется только видеонаблюдение. Средства видеорегистрации на участках — это уже уровень ответственности регионов, и ЦИК тут может только давать рекомендации.

Дискуссию завершила новый член ЦИКа Василина Кулиева, которая предложила «в первую очередь поблагодарить в принципе президента за то, что он разрешил это делать», а во во-вторых, «доверять нашей системе и в первую очередь избирательным комиссиям, которые трудятся с утра до ночи».

В итоге и порядок видеонаблюдения, и рекомендации для регионов были утверждены в первоначальном виде.

Анастасия Корня