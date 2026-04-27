Президент Турции поддержал Трампа после стрельбы на ужине

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Дональду Трампу и выразил ему свою поддержку в связи с очередной попыткой покушения на президента США. Как сообщает турецкое издание Yeni Safak, господин Эрдоган выразил обеспокоенность случившимся в Вашингтоне на торжественном ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома и назвал это «чудовищным актом, направленным против демократии и свободы прессы».

Президент Турции также пожелал скорейшего выздоровления сотруднику службы безопасности, получившему ранение в результате стрельбы. Другие подробности звонка сторонами пока не сообщаются.

Стрельба произошла ночью 26 апреля в банкетном зале Washington Hilton. Мужчина, которого позже опознали как 31-летнего Коула Аллена из Калифорнии, выстрелил из дробовика в агента Секретной службы у входа в зал. Нападавшего задержали на месте. По словам и. о. генпрокурора США Тодда Бланша, целью стрелявшего могли быть господин Трамп и члены его администрации.

Алена Миклашевская