Доля китайских машин с пробегом на российском рынке достигла рекорда

В январе—марте россияне купили 75 452 подержанных легковых автомобиля китайских марок. Это на 47% больше, чем за первый квартал 2025 года (51 420), сообщает РБК со ссылкой на данные «Автостата». Доля китайских брендов на вторичном рынке выросла с 4,1 до 5,7%.

Сервис «Авито Авто» фиксирует похожую динамику. По его подсчетам, в первом квартале доля контактов по объявлениям о продаже китайских автомобилей с пробегом выросла на 43% год к году, до 4,6%. Количество контактов увеличилось на 57%, а число активных объявлений с китайскими машинами — в 2,7 раза. На 24 апреля сервис показывал более 45 тыс. объявлений.

Самыми популярными китайскими брендами на «Авито» были Chery, Geely, Haval, Changan и Lifan. Среди моделей наибольшим спросом пользуются Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, Omoda C5 и Haval F7. Самыми продаваемыми марками остаются Chery, Geely, Haval, Changan и Lifan, на которые приходится около 65% объявлений. Топ самых продаваемых моделей — Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo (T11).

По итогам первого квартала 2026 года, по данным «Автостата», вторичный авторынок увеличился на 4,6%, до 1,3 млн машин с пробегом. Проседают продажи только у российской Lada, которая при этом остается лидером вторичного рынка.

