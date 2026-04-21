Граждане перешли на пробег

Машины с пробегом в марте стали в целом лучше продаваться — вслед за новыми автомобилями. Рост продаж фиксируется у всех входящих в топ-10 иностранных марок, а снижение — только у Lada. Участники рынка называют в числе причин сезонный фактор и ожидания роста цен. В апреле дилеры ждут сохранения потребительской активности, хотя мартовский результат считают пиковым.

Продажи легковых автомобилей с пробегом в марте выросли на 6% год к году и на 15,3% относительно февраля, до 475 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это лучший результат по вторичному рынку с начала 2026 года. Положительная динамика — это в основном сезонный фактор, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «После зимы рынок традиционно активизируется, плюс срабатывает отложенный спрос».

Во многом заметное оживление спроса в марте было связано с новостями об изменении с 1 апреля правил начисления утилизационного сбора при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС (в итоге нововведение отложено), считает замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов. В этих условиях, продолжает топ-менеджер, в марте цены на вторичном рынке выросли в среднем на 5–7% в зависимости от модели: на китайские автомобили — немного меньше, на европейские и более мощные — заметнее.

Рынок также подогревали краткосрочные колебания курса рубля, которые традиционно подталкивают спрос на дорогостоящие товары, включая автомобили, добавляет руководитель направления автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов. Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Юрий Чистов отмечает, что оживление во вторичном сегменте отчасти объясняется ростом спроса на новые машины (см. “Ъ” от 3 апреля). «Перед тем как купить одно, люди продают другое. Новые поступления машин с пробегом формируют спрос»,— поясняет он. Кроме того, по оценке господина Чистова, на динамике продаж положительно сказалось снижение процентной ставки по кредитам.

По итогам первого квартала 2026 года, по данным «Автостата», вторичный авторынок увеличился на 4,6%, до 1,3 млн машин с пробегом.

Все иномарки из топ-10, согласно агентству, демонстрируют рост реализации в марте и в первом квартале. Проседают продажи только у российской Lada, которая, впрочем, остается лидером вторичного рынка. В марте реализация машин марки сократилась на 7,8%, до 111,9 тыс. штук, в первом квартале — на 7,3%, до 313,7 тыс. штук. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов объясняет это совокупностью факторов — эффектом высокой базы прошлого года и снижением продаж машин бренда в сегменте новых автомобилей, который коррелирует с сегментом подержанных. Кроме того, в целом у Lada достаточно старый парк, уточняет эксперт, часть автомобилей попросту выбывает, что также сказывается на объеме сделок.

На втором месте — Toyota: реализация машин бренда с пробегом в марте выросла на 15,4%, до 50,3 тыс. штук, за первый квартал — на 7,5%, до 134,5 тыс. штук. Замыкает топ-3 Kia, увеличившая продажи в марте на 6,4%, до 25,3 тыс. штук, за квартал — на 11,3%, до 75,2 тыс. штук. Следом идут Hyundai и Volkswagen. В марте число сделок по этим брендам выросло на 7,9%, до 25,1 тыс. штук, и на 24,5%, до 21,4 тыс. штук, соответственно. За первый квартал — на 11,8%, до 73,6 тыс. штук, и на 18,8%, до 58,9 тыс. штук.

Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в первом квартале 2026 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Продажи (шт.) Изменение год к году (%) 1 Lada 2107 25 428 –19,7 2 Kia Rio 27 347 13,6 3 Hyundai Solaris 26 785 12,8 4 Lada 4х4 24 107 2,4 5 Toyota Corolla 22 069 12,8 6 Ford Focus 23 509 3,4 7 Lada 2114 23 102 –13,4 8 Lada 2170 21 911 –7,6 9 Toyota Camry 19 957 10,8 10 Lada 2190 19 323 6,2 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Большинство опрошенных “Ъ” дилеров считают, что в апреле вторичный авторынок, скорее всего, сохранит активность. По оценке господина Титова, с приближением теплого сезона спрос на автомобили с пробегом традиционно увеличивается. Юрий Чистов считает, что апрель будет не хуже, чем март. «Пока мы идем в продажах очень близко с прошлым месяцем»,— говорит топ-менеджер.

Впрочем, господин Черноусов полагает, что рынок пробега в апреле вряд ли покажет рост относительно марта, который останется «пиковым месяцем весеннего спроса». Скорее, продолжает он, будет фиксироваться небольшая коррекция на уровне минус 3–5%, возможно, до минус 7%. «Это связано как с календарным фактором, так и с сезонным перераспределением активности: в конце апреля часть спроса уходит на период майских праздников и поездок за город»,— резюмирует топ-менеджер.

Наталия Мирошниченко