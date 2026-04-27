«Знакомство человечества с идеей случайности»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Давно хотел сделать серию программ об играх, их истории, разных типажах, современности. Еще в студенческие годы меня привлекала теория голландца Йохана Хёйзинга — культуролога, медиевиста, то есть специалиста по Средним векам, философа культуры, — который считал понятие игры изначальной формой культуры. В классической монографии «Homo ludens» (Человек играющий) 1938 года Хёйзинга так определяет феномен игры: «Человеческая культура возникает и разворачивается в игре». Игра — древнее самого человека и наблюдается еще у животных.

Насчет животных — это к палеоантропологам, а вот, по недавним исследованиям Университета штата Колорадо, коренные американцы использовали игральные кости для азартных игр задолго до появления обществ бронзового века в Старом Свете. Согласно журналу American Antiquity, игральные кости изготавливались охотниками-собирателями на западных Великих равнинах более 12 тыс. лет назад. Азартные игры считаются самым ранним структурированным знакомством человечества с идеей случайности, интеллектуальным предшественником вероятностного мышления. До сих пор принято было считать, что они зародились в сложных обществах Месопотамии и долины Инда около 5,5 тыс. лет назад.

Самые ранние образцы, обнаруженные ныне в исследовании аспиранта Университета Колорадо, происходят из археологических памятников в Вайоминге, Колорадо и Нью-Мексико и датируются примерно 12, 8-12,2 тыс. лет тому назад. В отличие от современных шестигранных игральных костей, древние индейские игральные кости изготавливались из кости или дерева и были двусторонними, причем каждая грань отличалась от другой по отметинам или цвету. При броске они логично падали на одну или другую сторону, давая бинарный результат.

В журнальной статье особо отмечается, что эти игры в кости сохранились до нашего времени: «Обычно, если вы видите практику, существовавшую несколько тысяч лет назад, крайне редко можно увидеть, чтобы она продолжалась. В случае с игрой в кости мы говорим о практике, которая, как мы теперь знаем, восходит к позднему плейстоцену —12 тыс. лет назад. Вы можете прямо сейчас зайти на одну из платформ и найти видео, где группы людей собираются вместе и играют в эти игры».

Дмитрий Буткевич