В спортивном мире было множество попыток обойти те или иные правила. Но то, что устроили летающие лыжники, заставило многих борцов за чистый спорт пересмотреть взгляды на жизнь. Дело в том, что в прыжках с трамплина площадь костюма помогает улучшить результат — это знают все. Поэтому Федерация внимательно следит, чтобы снаряжение подгоняли четко по фигуре.

При изготовлении костюма замеряют все части тела спортсмена. Да-да, именно все. Вот тут-то нарушители и увидели слабое место в системе. По сообщениям СМИ, некоторые атлеты искусственно увеличивали мужское достоинство с помощью инъекций, чтобы костюм получился больше по площади. И тут нужно привести цифры.

Каждые 2 см к обхвату костюма могут дать спортсмену лишние 5 м полета. Так что борьба идет даже за 1 кв. мм. Скандал, естественно, грянул знатный. А после Олимпийских игр в Милане известный итальянский хирург Алессандро Литтара заявил, что к нему обращался по крайней мере один спортсмен для процедуры увеличения, скажем так, интимной зоны. Скандал вроде как замяли, хотя Федерация даже собиралась использовать 3D-сканер.

Об этой пикантной ситуации писали многие СМИ. Но сразу оговорюсь: данные о действиях спортсменов не подтверждены. За руку на этих инъекциях никого не поймали, хотя VADA пыталась и даже проводила расследование. В итоге атлеты понесли наказание только за увеличение площади костюма в определенных местах. Но идея увеличивать некоторые части тела, например, хирургическим путем, при уровне современной медицины уже не кажется фантастикой.

Владимир Осипов