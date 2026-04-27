Песков переадресовал Минобороны вопрос о месте запуска БПЛА при атаке на Урал

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал российским военным вопрос о возможном месте запуска дронов, использованных при атаке на Урал, сообщил «Ъ».

«Именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи»,— сказал пресс-секретарь. Так господин Песков прокомментировал предположения журналистов о том, что дроны могли быть запущены с территории Казахстана.

Он также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили об ударах беспилотников ВСУ по Уралу: «Владимир Путин несколько раз в сутки… получает сводки об атаках киевского режима и о принимаемых мерах»,— подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, утром 25 апреля БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге. Пострадали девять человек. Были повреждены 44 квартиры.

