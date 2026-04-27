Песков переадресовал Минобороны вопрос о месте запуска БПЛА перед атакой на Урал
Выявление источников запусков беспилотников по России — прерогатива профильных служб, прежде всего — военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о недавней атаке БПЛА на Екатеринбург.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи», — сказал пресс-секретарь. Так он прокомментировал предположения журналистов о том, что дроны могли быть запущены с территории Казахстана.
Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину доложили об ударах беспилотников ВСУ по Уралу: «Владимир Путин несколько раз в сутки… получает сводки об атаках киевского режима и о принимаемых мерах».
Утром 25 апреля БПЛА попал в многоэтажный жилой дом в Екатеринбурге, после чего произошел пожар. Пострадали девять человек. Были повреждены 44 квартиры.
