Фигурист Дмитрий Алиев пропустил сезон из-за туберкулеза

Чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев не участвовал в соревнованиях в завершившемся сезоне из-за перенесенного туберкулеза. Об этом спортсмен заявил в интервью «Первому каналу».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Дмитрий Алиев

«Перед сезоном нужно было пройти медицинское обследование, которое проходят все спортсмены. Мне обозначили, что у меня нет допуска и выявили проблему. Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано»,— рассказал Дмитрий Алиев. Позднее ему диагностировали туберкулез.

Фигурист также сообщил, что прошел курс химиотерапии. «Большой курс препаратов, которые ты в себя вглатываешь, около 40 таблеток в сутки. Тяжело, организм невыносимо реагирует на это»,— отметил он.

Дмитрию Алиеву 26 лет. На чемпионате Европы 2018 года он завоевал серебро. Через два года фигурист стал победителем континентального первенства. В том же сезоне Алиев выиграл чемпионат России. На Олимпийских играх 2018 года фигурист занял седьмое место.

Таисия Орлова