Иммиграционная служба США депортировала за год 442 тыс. человек

В 2025 финансовом году, то есть за 12 месяцев с октября 2024 года по сентябрь 2025 года, иммиграционная и пограничная служба США (ICE) депортировала более 442 тыс. человек. Как сообщает издание Axios, это примерно на 171 тыс. человек больше, чем в предыдущем финансовом году, хотя и значительно меньше предвыборного обещания Трампа высылать по 1 млн человек в год.

Axios обращает внимание, что это первые официальные данные о количестве депортаций, опубликованные при администрации Трампа и включенные в доклад Конгрессу по обоснованию бюджета на новый год. В них не включены так называемые самостоятельные депортации. Ранее в ICE заявляли, что более 2 млн человек «депортировались самостоятельно».

Как отмечает Axios, из отчета ICE следует, что цель на следующий финансовый год — депортировать 1 млн человек. Однако ведомство запросило меньше средств на 2027 финансовый год, чем на 2026-й. ICE поддерживает решение о сокращении бюджета на содержание под стражей и вывоз мигрантов на $751 млн, поскольку получила миллиарды долларов дополнительного финансирования летом 2025 года. ICE также сократила бюджетный запрос на оплату сверхурочных работ сотрудников на $155 млн.

Алена Миклашевская