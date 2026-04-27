Сборная России сыграет с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго

В ближайшую международную паузу сборная России по футболу проведет три товарищеских матча с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча с египтянами состоится 28 мая в Каире. Игра пройдет на втором по величине стадионе Африки — «Миср». Арена вмещает 94 тыс. зрителей. В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) команда занимает 29-е место.

Матч со сборной Буркина-Фасо, располагающейся на 62-й строке классификации, запланирован на 5 июня. Встречу примет «Волгоград Арена». Игра с командой Тринидада и Тобаго (102-е место) состоится 9 июня на «Калининград Арене».

В рейтинге FIFA сборная России занимает 36-е место. С 2022 года мужские и женские команды из России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIFA и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ранее в 2026 году россияне сыграли со сборными Никарагуа (3:1) и Мали (0:0).

