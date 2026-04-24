Из украинского плена удалось вернуть 36-летнего воронежца

В ходе обмена, состоявшегося 24 апреля, из украинского плена удалось вернуть 36-летнего жителя Воронежской области. Сейчас с ним все в порядке, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Выражаю благодарность за проведенную работу всем сотрудникам института уполномоченного по правам человека в России, в том числе воронежским коллегам во главе с Сергеем Канищевым. Их работа продолжается»,— написал глава региона.

По информации Минобороны РФ, сегодняшний обмен был произведен по формуле «193 на 193». Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Далее они будут доставлены на территорию РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Позавчера «Ъ-Черноземье» сообщил, что за все время проведения специальной военной операции из плена вернулось более 100 воронежских военнослужащих. Из них 77 были возвращены в течение 2025 года. А недавно, в середине апреля, в результате обмена военнопленными домой вернулись двое жителей региона — мужчины из Россоши и областного центра.

Денис Данилов