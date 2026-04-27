«Краснодар» сохранил первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В матче 27-го тура южане на своем поле обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1), а «Зенит» дома взял верх над «Ахматом» (2:0). В турнирной таблице РПЛ команды из Краснодара и Санкт-Петербурга по-прежнему разделяет одно очко.

«Краснодар» в своем репертуаре. В матче с Махачкалой южане сначала создавали себе проблемы, а потом героически их преодолевали. В самом дебюте хозяева пропустили необязательный гол. Да, потом быстро сравняли счет, но когда арбитр назначил пенальти в ворота «Динамо», Эдуард Сперцян свой шанс не использовал. Более того, во втором тайме был момент, когда «Краснодар» мог пропустить, и второй мяч просто чудом не попал в сетку. Исход этого непростого противостояния решил лучший нападающий РПЛ Джон Кордоба.

«Краснодар» выиграл (2:1), но матч с Махачкалой еще раз продемонстрировал, что на финише сезона южане могут потерять очки в игре с любым соперником, если повезет чуть меньше. В отличие от лидера «Зенит» свой матч с «Ахматом» провел очень уверенно. Уже к 11-й минуте счет был 2:0 в пользу Санкт-Петербурга. После этого, исход матча был понятен. Правда, больше голов болельщики здесь не увидели, но свои три очка «Зенит» взял, и дистанция с «Краснодаром» снова сокращается до одного очка.

До финиша чемпионата РПЛ остается три тура. «Краснодару» предстоит встретиться с «Акроном», «Динамо» и «Оренбургом», а «Зенит» сойдется с ЦСКА, «Сочи» и «Ростовом». Столичным командам вполне по силам огорчить лидеров. Даже московские динамовцы, которые в чемпионате уже не на что не претендуют, не собираются отбывать номер. По крайней мере, когда у главного тренера команды Ролана Гусева спросили, какой турнир для бело-голубых главный — чемпионат или Кубок России — наставник ответил так:

«Да, Кубок Росси у нас в мае, но почему он в приоритете? Мы только в следующем месяце улетаем в Краснодар, при этом разговоры со всех сторон — только о Кубке. Но у нас есть и чемпионат, и сейчас главный приоритет — сегодняшняя игра».

В 27-м туре динамовцы обыграли футбольный клуб «Сочи» (2:0) и фактически приговорили команду к вылету в первую лигу. Так же близок к смене дивизиона «Пари НН». Причем в матче со «Спартаком» нижегородцы играли неплохо и даже повели в счете, но «Спартак» сумел переломить ход встречи и выиграл (2:1), хотя и не без помощи арбитров. В одном из эпизодов судья назначил пенальти в ворота «Пари НН», и не сделал этого, когда были основания указать на точку у ворот «Спартака». После этого поражения начали говорить об отставке главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. После финального свистка наставник прошелся по судейству:

«Если большому гранду с таким набором футболистов нужна помощь против "Пари НН", тогда, наверное, стоит закрывать эту историю.

Потому что каждый раз после игры приходится говорить одно и то же — и это сложно объяснить. Я буду говорить прямо — всегда говорю правду. Кому это неприятно или стыдно, пусть оставит это при себе».

Эта победа помогла «Спартаку» забраться на четвертое место в турнирной таблице и почти догнать «Локомотив», который уступил самарским «Крыльям Советов» (0:2). Но сегодня подвинуть красно-белых может калининградская «Балтика», которая встречается на своем поле с «Акроном». Но как бы не завершился последний матч 27-го тура, ближайшие три недели точно будут жаркими. Причем не только в чемпионате, но в и Кубке, где поклонников футбола ждет дерби «Спартак—ЦСКА».

Владимир Осипов