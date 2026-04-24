Нейросети доверят прием экзаменов

Искусственный интеллект вскоре сможет принимать экзамены у школьников и студентов. По крайней мере, устные опросы он будет проводить «абсолютно объективно», уверен замглавы администрации президента Максим Орешкин. По его словам, ИИ сможет видеть, куда человек смотрит, как себя ведет и насколько сильно нервничает. В перспективе технология позволит отказаться от экзаменов вовсе, поскольку весь цифровой профиль ученика будет храниться на специальной платформе. И понять уровень знаний ребенка можно будет без аттестаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Учителя поделились с “Ъ FM”, разделяют ли они оптимизм Орешкина:

Учитель истории Леонид Кацва: «Я надеюсь, что это произойдет позже, чем я уйду на пенсию. Искусственный интеллект может оценивать тесты, но принимать экзамены по литературе, истории и обществознанию — это, знаете, delirium tremens, в переводе на русский — "белая горячка"». Победитель конкурса «Лучший учитель родного языка» Артем Гусев: «Пока задания к ЕГЭ по русскому языку нейросеть генерирует плохо: она не понимает систему, логику и чувство языка. Все, что касается сферы эмоций, генерируется тяжело. Таких вещей в предмете достаточно, и машина пока не способна их распознать». Учитель обществознания Александр Серкин: «Я как живой человек способен распознать, что студент отвечает неточно, и могу задать дополнительный вопрос. В случае с ИИ гораздо логичнее было бы использовать его на письменных аттестациях: их легче перепроверить другим экспертам и решить, была ли оценка обоснованной».

В 2025 году три школы Санкт-Петербурга допустили искусственный интеллект до оценивания контрольных работ. А в марте 2026-го в некоторых подмосковных школах ИИ стал проверять тетради учеников. В сентябре текущего года инициативу распространят на все учреждения региона. Впрочем, использовать эту технологию для проверки ответственных экзаменов пока еще рано, уверен эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Искусственный интеллект сейчас в стадии развития. По моему опыту и метрикам, он ошибается. По сути, он неплохо работает как инструмент для помощи в обучении и поиске информации. Но для точного ответа он не подходит, и для контроля знаний использовать его рано. Сейчас, к сожалению, пошел тренд на использование ИИ для сдачи экзаменов и написания тестов.

Если нейросети будут контролировать качество знаний учеников, оно просто улетит в никуда.

И так видно, что никто не хочет работать с матчастью, с оригиналом, — все начинают дергать нейросети. Они, как правило, отвечают неплохо, но с ошибками. Этот вариант можно рассматривать только для некритичных направлений образования и при нехватке людей».

Внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни, в том числе в образование, к 2030 году поручал Владимир Путин. В Минобрнауки еще в 2025-м утверждали, что нейросети помогут снизить рутинную нагрузку на учеников, а также будут способствовать развитию когнитивных способностей, социальных навыков и критического мышления.

Владислав Викторов