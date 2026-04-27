Зарплаты банковских сотрудников выросли на треть из-за сокращений в отрасли

В 2025 году банки перешли к сокращению численности сотрудников. В среднем штат сократился всего на 4%, хотя в отдельных случаях снижение доходило до 40%. Кредитные организации оптимизируют бизнес за счет сокращения офлайн-офисов и внедрения новых технологий, а также передавая часть задач на аутсорсинг.

За прошлый год общее количество вакансий в банковской сфере снизилось на 22%, свидетельствуют данные сервиса SuperJob. Наименее востребованными оказались кассиры-операционисты, верификаторы документов, операторы колл-центров и служб техподдержки, product- и project-менеджеры. В то же время повышен спрос на ИТ-специалистов (особенно по информбезопасности), специалистов по продажам и клиентскому сервису.

Такая трансформация позитивно отразилась на росте заработной платы в сфере. Почти во всех рассматриваемых банковских группах среднемесячная зарплата за год выросла, порой на 20–30%. В целом она достигла 180 тыс. руб. в месяц, хотя в отдельных банках составляла 210–360 тыс. руб.

