В ЦБ рассказали о рисках покупки жилья в рассрочку

Покупка жилья в рассрочку опасна из-за риска отказа банков покупателю в ипотеке. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

По словам госпожи Даниловой, после завершения рассрочки, которая обычно выдается на два года, покупатель рассчитывает, что сразу получит ипотеку. «Ее (ипотеку.—“Ъ”) могут не дать или платеж окажется выше, чем ожидалось»,— рассказала она в интервью журналу «Эксперт». Она отметила, что кредитные организации не оценивают кредитоспособность человека, когда застройщик дает ему рассрочку.

Банк России совместно с Минстроем обсуждают законопроект о регулировании рассрочки на покупку жилья в новостройках. «Было бы лучше, если бы она (рассрочка.—“Ъ”) постепенно отходила на второй план, уступая место рыночной ипотеке», — заявила госпожа Данилова. По оценке регулятора, размер обязательств граждан по сделкам приобретения жилья в новостройках в рассрочку составил 1,6 трлн руб.

Елизавета Данилова отметила, что объем выдач ипотеки в первом квартале года составил 330 млрд руб., что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По ее мнению, дальнейшее снижение процентной ставки и льготные программы будут способствовать росту рыночной ипотеки.

24 апреля Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 14,5%. По прогнозу регулятора, к концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 13,3–14%.