ЦБ спрогнозировал ключевую ставку на уровне 13,3-14% к концу года

К концу 2026 года ключевая ставка будет на уровне 13,3-14%, рассчитывают в Банке России (ЦБ). Средняя ключевая ставка за год ожидается в диапазоне 14-14,5%. До этого регулятор прогнозировал показатель в интервале 13,5-14,5%. Это следует из макроэкономического прогноза ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2026 год на уровне 4,5-5,5%. Годовая инфляция, по оценке на 20 апреля, составила 5,7%. Инфляционные ожидания населения снизились, отметил регулятор. Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными в среднесрочной перспективе.

Сегодня Банк России восьмой раз подряд снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. Курс на смягчение денежно-кредитной политики был начат летом 2025 года. По словам председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной, ЦБ может быстрее снижать ставку при нескольких условиях, среди которых, к примеру, «резкий спад экономики».