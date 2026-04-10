В Воронеже ищут подрядчика для строительства насосной станции за 1,3 млрд

Мэрия Воронежа начала искать подрядчика для выполнения работ по строительству новой Главной канализационной насосной станции (ГКНС, площадная часть) на улице Лебедева. Начальная цена контракта составляет 1,28 млрд руб. Работы требуется выполнить в пять этапов с завершением до 30 октября 2027 года. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок 10 апреля.

В список работ включено:

переустройство существующих сетей и коммуникаций;

устройство шпунтового ограждения котлована;

строительство подземных конструкций и надземных камер;

устройство наружных инженерных коммуникаций;

строительство дизельной электростанции;

благоустройство и озеленение территории.

По данным документов закупки, площадь застройки по генплану составляет 878,3 кв. м. Общий строительный объем достигает 14518,24 куб. м., из них 6074,61 «куба» — ниже «нулевой» отметки.

Строительство профинансируют из средств городского бюджета (27,2% суммы) и денег областной казны (72,8%) Заказчиком выступает муниципальная «Дирекция единого заказчика капитального строительства». Заявки на участие в торгах будут принимать до 27 апреля. Итоги подведут 30 апреля.

«Ъ-Черноземье» писал, что в феврале 2025-го ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал») анонсировало строительство в областном центре новой ГКНС и прокладывание коллектора в период 2025–2027 годов. Среднесуточная производительность станции может достигать 115 тыс. кубометров в сутки. Для перекачки стоков потребуется проложить трубопровод от новой ГКНС до Левобережных очистных сооружений (ЛОС), диаметр которого может составить 1,2 тыс. мм, а длина — почти 6 км. Необходимость дублирования сетей и объектов канализации тогда объяснили высокой нагрузкой на них.

Денис Данилов