Вызванному в МИД РФ послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу был заявлен решительный протест. Причиной стала встреча депутата Бундестага с руководителем запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия» Ахмедом Закаевым (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

Согласно заявлению МИДа, член парламентского комитета по международным делам от правящего Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера «при содействии режима Зеленского» встретился с разыскиваемым Россией чеченским сепаратистом.

Москва предупредила Берлин «о пагубности ... подобного рода действий», отметили в ведомстве. «Враждебные по отношению к России шаги неотвратимо получат должный отпор», — добавили в МИД РФ.

В начале апреля Шейх-Мансуровский районный суд Грозного признал «Чеченскую Республику Ичкерия» с ее филиалами в европейских странах террористической организацией и запретил ее деятельность.