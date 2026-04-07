ФСБ: суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» террористической организацией

Суд признал «Чеченскую Республику Ичкерия» с ее филиалами в европейских странах террористической организацией и запретил ее деятельность, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Решение вынес Шейх-Мансуровский районный суд Грозного. Террористическими, помимо самой организации, признаны 29 филиалов в 14 европейских странах, уточнили в ЦОС. По данным ФСБ, связанные с организацией структуры с ноября 2007 года возглавляет Ахмед Закаев, «находящийся в международном розыске за совершение преступлений террористического характера и скрывающийся в Великобритании».

В ФСБ подчеркнули, что после начала СВО члены террористической организации участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. В частности, они принимали участие в диверсионных акциях в Белгородской и Курской областях.