В Севастополе из-за атаки ВСУ пострадало почти две сотни домов

Почти 200 домов в Севастополе получили повреждения после массированной атаки вооруженных сил Украины. Об этом «Ъ» сообщили в правительстве региона.

По данным чиновников, на данный момент повреждения фасадов, окон и крыш зафиксированы в 107 многоквартирных и 79 частных домах. Повреждены также семь административных зданий и медицинский объект, сооружения 14 предприятий и организаций малого бизнеса, контактная сеть железной дороги и более сотни гражданских автомобилей. Муниципальные комиссии продолжают фиксировать ущерб для последующих выплат и ремонта.

В ночь на 26 апреля Севастополь подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. По информации губернатора Михаила Развожаева, силы ПВО, Черноморского флота и мобильных огневых групп уничтожили более 70 БПЛА. Один человек погиб, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

Александр Дремлюгин, Симферополь