В Севастополе при атаке ВСУ выбило стекла в 40 домах

Ночной налет беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь привел к повреждению жилых зданий и человеческим жертвам. По словам губернатора города Михаила Развожаева, выбиты стекла в около 40 домах, однако разрушения имеют точечный характер.

В ходе массированной атаки силы ПВО Севастополя сбили 71 БПЛА, многие из которых были начинены металлическими шариками, усиливающими поражающий эффект. Налет вызвал также ранения среди мирных жителей и повреждения инфраструктуры.

Утром после окончания воздушной тревоги муниципальные службы и управляющие компании начали ликвидировать последствия. Работники подметают осколки стекол во дворах, закрывают поврежденные окна пленкой — временной мерой для сохранения тепла в квартирах до полной замены остекления.

В восстановительных работах участвуют сотрудники управляющих компаний Балаклавского района, ООО «УК», УК «Север», УК «Инкерман», УК «Центр» и УК Гагаринского района-1». Параллельно муниципальные комиссии проводят подомовые обходы и фиксируют нанесенный ущерб для последующих выплат и ремонта.