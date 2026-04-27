Пять районов Омской области остались без воды из-за аварии на водопроводе
В Омской области из-за аварии на групповом водопроводе без водоснабжения остались населенные пункты в пяти районах. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
«На сегодня трудности испытывают населенные пункты пяти районов: Таврический, Одесский, Азовский, Полтавский и Шербакульский», — пояснил господин Хоценко.
Восстановить подачу воды планируется в течение двух суток. В Таврическое выехал министр энергетики и ЖКХ региона Владимир Шнипко совместно с руководством предприятия «Омскоблводопровод». Глава региона уточнил, что до завершения работ подача воды будет осуществляться два часа утром и два часа вечером.