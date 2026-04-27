Кремль не раскрыл дату последнего разговора Путина с Трампом

Кремль всегда рассказывает о телефонных разговорах Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова господина Трампа о том, что тот продолжает общение с президентом России.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент США Дональд Трамп (слева) и президент России Владимир Путин

«Мы даем сообщения, и мой коллега (помощник президента.— "Ъ") Ушаков дает брифинги, рассказывает вам о тех телефонных разговорах»,— сказал господин Песков во время пресс-колла.

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону 9 марта. Помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что звонок состоялся по инициативе американской стороны. Вчера президент США сказал, что общается с господином Путиным, но не стал раскрывать дату последних переговоров.