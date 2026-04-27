В Красноярске завели дело о нападении на съемочную группу местной телекомпании

Уголовное дело о воспрепятствовании деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ) возбудили в Красноярске. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По материалам ведомства, 21 апреля съемочная группа программы «Проверка» региональной телекомпании готовила сюжет о частном детском саде. В это время собственники здания потребовали прекратить съемки, вытолкали журналистку и телеоператора из помещения, повредили видеокамеру.

По информации телеканала, 21 апреля съемочная группа по жалобам красноярцев отправилась в частный детсад. На кухне учреждения ведущая обнаружила, предположительно, бутылку с алкоголем. В помещение дошкольного учреждения ворвались неизвестные люди, которые не представились. Журналистка на камеру смартфона зафиксировала момент нападения. Канал опубликовал ее фотоснимок с синяком на руке.

Илья Николаев