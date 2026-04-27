Рабочие чаты меняют прописку

Бизнес ищет альтернативу Telegram. Спрос на отечественные корпоративные мессенджеры за март вырос в пять раз. Об этом “Ъ FM” рассказали в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей. Но платформа «Макс» в этом списке практически не фигурирует.

Гибридный формат для рабочей переписки используют уже треть российских компаний, из них 15% внедряют корпоративные мессенджеры, но больше половины все еще надеются на чудо, продолжая использовать VPN и прокси-серверы. Блокировка Telegram стала новым испытанием для бизнеса: куда перевести рабочие чаты, как теперь общаться с партнерами и зарубежными контрагентами?

Если обычные пользователи активно тестируют азиатские (в лидерах турецкий BiP, корейский KakaoTalk и китайский WeChat) или американские (например, IMO) мессенджеры, то бизнес устал от таких игр и теперь смотрит на отечественные решения, где риск блокировки сводится почти к нулю, говорит директор по инновациям компании Fork-Tech Владислав Лаптев:

«Если раньше все рабочие чаты были в Telegram, то сейчас компании выбирают мессенджеры, где ведутся корпоративные коммуникации, и в них нет никаких новостных каналов или ботов. Среди альтернатив, например, есть "Яндекс Мессенджер" или один из лидеров на рынке — мессенджер eXpress. "Макс" до конца не доверяют — есть риск, что переписки там мониторятся».

Однозначного решения, в каком мессенджере будет храниться переписка, пока нет. Но уже понятно: что бы бизнес ни решил, это принесет ему дополнительные издержки. Можно выбрать бесплатные альтернативы, но они не закрывают главный запрос компаний на конфиденциальность, подчеркивает руководитель направления «Стратегический консалтинг» и заместитель директора в «АРБ Про» Роман Копосов:

«На корпоративном рынке никто не хочет, чтобы переписки читались и третья сторона могла изучать клиентские данные. В "Макс" переходить вообще не имеет смысла, когда есть, например, "Битрикс24" или amoCRM. Цена за использование может начинаться от нуля рублей за год и доходить до 50-60 тыс. руб. за месяц на защищенном сервере. Большинство пользователей перейдут на российские решения — это хорошо и дает определенную безопасность. Но есть в этом и некая безальтернативность».

Интерес к локальным корпоративным сервисам вырос в пять раз только за март 2026 года, и начался он еще до блокировки Telegram. При этом не все компании определились с выбором, продолжает директор проектов АНО «Цифровые платформы», глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков:

«В B2B-отрасли сделка закрывается в среднем за восемь месяцев. Сейчас мы видим только первые реакции бизнеса на произошедшее. Компании еще не понимают, надо ли реально вкладываться в российские мессенджеры, но интерес проявлять стали. Пойдут ли дальше — сказать сложно. Пользователи очень инертны. Государство пытается всех загнать на национальный мессенджер, а бизнес всячески от этого отбрыкивается. Рано или поздно люди начнут уставать сопротивляться и смиренно перейдут на национальную платформу».

При всех сложностях выбора — куда перевести рабочий чат и сколько это требует денег — есть и свои плюсы. Корпоративный мессенджер может повысить продуктивность сотрудников, замечает гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Для сотрудников вместо Telegram начали ставить собственные корпоративные службы сообщений — в арендованном облаке или на собственном сервере. В таких мессенджерах есть чаты только с коллегами, никаких развлекательных или новостных каналов. Для компаний такое решение существенно улучшает управляемость информационными потоками. Можно гарантировать, что никакие данные никуда не уйдут».

А у сотрудников в смартфонах одним мессенджером станет больше. Придется вспоминать, куда кому писать и как теперь отправлять рабочие файлы.

Аэлита Курмукова