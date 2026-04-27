Тайвань в первом квартале нарастил поставки дронов в Европу на 20%

Объем экспорта тайваньских беспилотников в первом квартале составил в денежном выражении $115,9 млн, что на 20% превышает показатель за весь прошлый год. Об этом в понедельник пишет издание Taipei Times со ссылкой на министерство экономики острова.

Крупнейшим покупателем является Чехия, набравшая дронов на $100 млн, что значительно превышает показатели других рынков. Росту способствовали усилия тайваньских компаний по диверсификации зарубежных рынков и растущий глобальный спрос на «некитайские цепочки поставок». Возможности тайваньских поставщиков в области ключевых компонентов, включая планеры, силовые установки и коммуникационные модули, «соответствуют региональному спросу», отмечает министерство.

Ключевым фактором, подстегивающим спрос, газета называет российскую специальную военную операцию на Украине. С ее началом такие страны, как Чехия, Польша и Литва, активизировали закупки беспилотников двойного назначения и увеличили расходы на оборону.

Эрнест Филипповский