Посла Германии вызвали в МИД России

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф сегодня был вызван в МИД России. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Дипломат уже прибыл в МИД, передает ТАСС. По какой причине был вызван господин Ламбсдорф, пока неизвестно.

Александр Ламбсдорф был назначен послом в Россию в августе 2023 года. В феврале правительство Германии утвердило масштабные кадровые перестановки в зарубежных дипмиссиях: господина Ламбсдорфа отправят в Израиль, а в Москве его заменит Клеменс фон Гётце, который сейчас возглавляет посольство в Мексике.