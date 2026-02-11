Посольская рокировка

В среду, 11 февраля, правительство Германии утвердило масштабные кадровые перестановки в зарубежных дипмиссиях, назначив сразу семь новых послов в ключевых для ФРГ странах. В рамках ротации действующий посол в России Александр Граф Ламбсдорф отправится в Израиль, а в Москве его заменит Клеменс фон Гётце, который сейчас возглавляет посольство в Мексике. Такая рокировка решает сразу две задачи: восстановить приоритетные для Германии отношения с Израилем, просевшие на фоне политики экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок, и перейти в Москве от линии публичной дипломатии к кризисному управлению.

Новый посол Германии в РФ Клеменс фон Гётце известен как сторонник непубличной дипломатии и, как о нем пишут, «блестящий юрист с аналитическим складом ума»

О масштабной рокировке послов Германии в ключевых странах — России, Израиле, Китае и Индии — сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники. Утверждение назначений состоялось 11 февраля на заседании кабинета министров.

Стоит отметить, что действующий посол Германии в России Александр Граф Ламбсдорф пробыл в должности недолго: он приехал в страну в августе 2023 года и, как ожидается, вручит верительные грамоты в Израиле летом 2026 года. Его назначение носило политический характер: господин Ламбсдорф известен в Берлине как политический тяжеловес, сторонник трансатлантического единства и жесткой линии в отношении России. При правительстве Олафа Шольца он был заместителем председателя фракции свободных демократов в Бундестаге, а до этого более десяти лет работал в Европарламенте. Несмотря на то что по итогам выборов в феврале 2024 года его партия не прошла в парламент, он даже усилил свои позиции внутри внешнеполитического блока правительства.

Его работа в Москве заметно отличалась от закрытого стиля ведения дел его предшественника Гезы Андреаса фон Гайра, выходца из военных структур, который избегал живых интервью и ограничивался официальными заявлениями. Яркий и харизматичный Ламбсдорф открыто транслировал позицию Берлина, а его высказывания неоднократно подвергались критике со стороны российского МИДа. Это отражало переход российско-германских отношений от сотрудничества к системному противостоянию после начала украинского конфликта.

Александр Граф Ламбсдорф

В МИД Германии господина Ламбсдорфа на посту посла в РФ ценили за исторические связи с Россией (он выходец из семьи балтийских немцев, служивших на высоких постах в Российской империи), а также за глубокое понимание региона.

Как опытный дипломат, он оказался способным не только транслировать жесткую позицию Берлина, но и эффективно защищать немецкие интересы в России: несмотря на санкции, в РФ продолжают работать сотни немецких компаний.

Назначение в Израиль — новый вызов для господина Ламбсдорфа. В Германии отношения с еврейским государством рассматривают как особые, осознавая историческую вину немецкого народа. Однако они осложнились в период работы Анналены Бербок на посту главы МИДа на фоне операции Израиля в секторе Газа. С приходом на пост канцлера Фридриха Мерца Израиль вновь стал для Германии стратегическим приоритетом, стороны углубили оборонное сотрудничество. Фактически Израиль вошел в число приоритетных для ФРГ стран в сфере безопасности, что подтвердил визит туда господина Мерца в конце декабря 2025 года. Этот трек станет центральным и в работе господина Ламбсдорфа. В Израиле он будет желанным гостем — там знают его позицию по переносу посольства ФРГ в Иерусалим, которую он активно продвигал в 2017 году после такого шага со стороны США.

Новый посол в Москве Клеменс фон Гётце также приезжает с особой задачей. Он один из наиболее опытных немецких дипломатов с внушительным послужным списком. Фон Гётце возглавлял посольства ФРГ в Израиле, Китае (в частности, в период пандемии), Японии и Мексике. Он известен как сторонник непубличной дипломатии и, как о нем пишут, «блестящий юрист с аналитическим складом ума». В начале карьеры он работал личным секретарем двух министров иностранных дел — Клауса Кинкеля и Йошки Фишера, затем возглавлял отдел внешней политики в администрации президента ФРГ и политический департамент МИДа.

Фон Гётце не специализируется на России, однако обладает значительным опытом выстраивания двусторонних отношений в условиях кризиса. Именно эта задача и стоит перед ним в Москве.

На фоне сложных переговоров по украинскому урегулированию под эгидой США и отличной от американской позиции Германии как ключевого союзника Киева Берлину необходим дипломат, способный выстроить предельно выверенную коммуникацию в условиях глубочайшего кризиса в двусторонних отношениях. Его назначение свидетельствует о переходе ФРГ от публичной конфронтации к тихому дипломатическому взаимодействию.

Вероника Вишнякова