Экс-депутат гордумы Воронежа отремонтирует общежитие ВГТУ за 215 млн рублей

Победителем конкурса на капитальный ремонт общежития №2 Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) стало местное ООО «ЖБИ-капстрой» (принадлежит экс-депутату местной гордумы Артему Чекмареву и входит в ГК «ЖБИ-2»). Компания снизила начальную цену контракта на 2%: с 219 млн до 214,6 млн руб. Заключенный контракт размещен на портале госзакупок.

Корпус ВГТУ на улице 20-летия Октября, ранее — главный корпус ВГАСУ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Корпус ВГТУ на улице 20-летия Октября, ранее — главный корпус ВГАСУ

В ходе конкурса «ЖБИ-капстрой» удалось обойти шестерых конкурентов, имена которых не раскрываются. Они были готовы выполнить работы за 202–219 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «ЖБИ-капстрой» было зарегистрировано в Воронеже в декабре 2018 года для деятельности заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Артем Чекмарев. Директор — Юрий Лопатин. 2025 год компания закончила с выручкой 2,4 млрд руб. и чистой прибылью 9,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,3 млрд и 100 тыс. руб. соответственно. На счету общества девять госконтрактов на 2,3 млрд руб. в сумме. Они были заключены за последние четыре года.

Общежитие представляет собой четырехэтажное здание, которое находится на улице 20-летия Октября, 91 в облцентре. Оно было построено в 1952 году. При общей площади 2,7 тыс. кв. м рассчитано на 180 студентов.

ООО «ЖБИ-капстрой» предстоит отремонтировать фасад здания, его внутреннюю отделку, крышу, наладить работу систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, а также структурированной кабельной системы. Завершить работы нужно до 30 июня 2027 года.

В середине апреля контракт на капремонт общежития Юго-Западного госуниверситета в Курске выиграло местное ООО «Стройвод-транс» Левона Мирзояна за 129,4 млн руб.

Алина Морозова