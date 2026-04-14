Общежитие ЮЗГУ в Курске отремонтирует местный подрядчик за 129 млн

Определен подрядчик для капитального ремонта общежития Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ) в Курске на улице 50-летия Октября, 94. Им стало местное ООО «Стройвод-транс». С компанией заключили контракт за 129,4 млн руб. при начальной цене 157,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

«Стройвод-транс» выиграл аукцион, на победу в котором также претендовали три неназванных участника. Они предлагали выполнить ремонт общежития за 130,2 млн, 149,9 млн и 157,8 млн руб. соответственно.

Объект представляет собой четырехэтажное здание с подвалом общей площадью 4,4 тыс. кв. м. Согласно документации, подрядчик должен выполнить внутреннюю отделку помещений, полную замену оконных и дверных блоков, укрепить конструкции лоджий, а также отремонтировать системы электроснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования и сети связи. Завершить работы необходимо до 1 октября 2026 года. Гарантийный срок на них составит пять лет.

По данным Rusprofile, ООО «Стройвод-транс» зарегистрировано в сентябре 2008 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Левон Мирзоян. Выручка общества в 2025 году составила 82 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что Курский государственный аграрный университет объявил конкурс на ремонт своего общежития №7. Начальная цена контракта составляет 431,5 млн руб. Итоги торгов подведут 23 апреля.

Кабира Гасанова