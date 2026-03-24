ВГТУ выделяет 219 млн на ремонт общежития на улице 20-летия Октября

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) в рамках конкурса ищет подрядчика для капитального ремонта общежития №2 на улице 20-летия Октября,91. Начальная цена контракта — 219 млн руб. Это следует из документации тендера.

Источник финансирования — субсидии из федерального бюджета. По условиям контракта, исполнитель должен отремонтировать фасад здания, его внутреннюю отделку, крышу, наладить работу систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования, а также структурированной кабельной системы. Общая площадь четырехэтажного общежития, построенного в 1952-м, достигает 2,7 тыс. кв. м. Оно рассчитано на 180 студентов.

Победитель тендера должен завершить работы до 30 июня 2027 года. Гарантийный срок на них составит пять лет.

Заявки на конкурс принимаются до 9 апреля, итоги торгов подведут 14-го.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что ВГТУ подписал контракт с ООО ЧОП «Русь» на охрану зданий до 31 марта 2027 года. Соглашение заключили за 121,1 млн при начальной цене 198,9 млн руб.

Кабира Гасанова