На «Госуслугах» можно будет пожаловаться на просьбу выключить VPN

Ключевые российские сайты, в том числе «Госуслуги», сайты банков и маркетплейсов, работают в штатном режиме для пользователей за границей, утверждает Минцифры. По его данным, «Госуслуги» стабильно открываются с иностранных IP, а технические ограничения возможны со стороны «отдельных стран или провайдеров, блокирующих российские сервисы». На «Госуслугах» в ближайшее время появится специальная кнопка, позволяющая пожаловаться на просьбу «выключить VPN», когда он не используется.

После блокировки Telegram и других популярных иностранных сервисов в России власти перешли к следующему этапу — сокращению числа пользователей VPN. От операторов цифровых платформ и социальных сетей теперь под угрозой лишения льгот требуют выявлять и не допускать на площадки пользователей, которые заходят на них со включенным VPN. При этом опросы показывают, что от трети до половины российских интернет-пользователей регулярно используют VPN.

