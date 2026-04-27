Минобороны запретит перевод военнослужащих БПЛА-войск в другие подразделения

До конца апреля введут запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем (ВБС) в другие подразделения без их согласия, заявил замглавы Минобороны Виктор Горемыкин. По его словам, решение принято «в целях повышения ответственности командиров за соблюдение установленного порядка прохождения службы».

Господин Горемыкин рассказал о нововведениях на совещании с участием представителей Минобрнауки, Минпросвещения, руководителей вузов и общеобразовательных организаций. «Документом вводится прямой запрет на перевод военнослужащих войск беспилотных систем в другие подразделения и воинские части без их согласия и персональная ответственность за это командиров»,— уточнил замминистра, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Виктор Горемыкин утверждает, что военное ведомство создало «необходимые условия для качественного отбора и прохождения службы». Он сослался на социсследование, проведенное среди студентов в войсках беспилотных систем. По его данным, 93% опрошенных уверены в соблюдении условий контракта, а 96% заявили, что «реальные условия службы соответствуют их ожиданиям». Кем и когда проводился опрос, он не уточнил.

Вооруженные силы России создали ВБС в ноябре прошлого года. Полки, батальоны и другие подразделения войск занимаются уничтожением техники ВСУ. Как пояснили «Ъ» представители министерства, в ВБС набирают преимущественно молодых людей с технологическими компетенциями.

