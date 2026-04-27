Пришел, увидел, не купил

Бизнес надеется, что Банк России снизит ключевую ставку к концу 2026 года до 10-12%. Пока же действия регулятора недостаточны, признают опрошенные “Ъ FM” предприниматели. По их словам, возможности для более решительного смягчения денежно-кредитной политики есть. 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку. На этот раз на 0,5 процентных пункта — до 14,5%. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что на следующем заседании ЦБ возьмет паузу в снижении ставки.

Однако сбавлять темпы нельзя, предупреждает член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс:

«Экспортоориентированный бизнес, безусловно, не удовлетворен текущими темпами снижения ставки. Сам тренд на удешевление денег воспринимается позитивно: кредиты и обслуживание долга становятся доступнее, однако этого недостаточно для запуска экономики. Экономическая модель по-прежнему остается экспортоориентированной, и без ее открытия ставка не решит ключевых проблем — технологических ограничений, дефицита рабочей силы, сложностей с платежами и инвестициями.

Сама ставка скорее отражает последствия, чем является инструментом решения основной проблемы — закрытости экономики под санкционным давлением.

Что касается инфляции, несмотря на заявления о лаге денежно-кредитной политики, население ощущает рост цен — по коммунальным платежам и в рознице. Однако текущий уровень инфляции, по мнению бизнеса, пока не требует столь жесткой монетарной политики».

Данные по инфляционным ожиданиям остаются противоречивыми, писал “Ъ FM”. В апреле у граждан они снизились, у бизнеса — существенно не изменились, а у игроков финансового рынка — немного выросли. На этом фоне все больше людей готовы тратить деньги на товары и услуги, однако производство за этим спросом не поспевает, следует из релиза Банка России. Несмотря на это цены в среднем растут на 4-5% в пересчете на год, и темпы не снижаются, говорится в публикации. В этом главная проблема, отмечает девелопер и гендиректор Московского Бизнес клуба (МБК) Анна Маркина:

«Я была в популярном караоке, куда обычно сложно попасть, и увидела, что заняты всего три стола — это показательный сигнал. Люди по-прежнему хотят отдыхать, но стали значительно экономить. Даже депозит снизили с 40 тыс. руб. до 20 тыс. руб. В бизнесе, в том числе на рынке недвижимости, ситуация непростая: у всех падают продажи, компании сокращают бюджеты, некоторые — персонал. Давление усиливают рост НДС и налогов. Есть понимание, что без снижения ставки возможен рост числа банкротств и негативный сценарий для экономики. Ожидания такие: к концу года ставка может снизиться до 10% за счет постепенных шагов на каждом заседании.

Среди основных проблем у бизнеса — кассовые разрывы и слабый спрос, который не окупает вложения в рекламу. Покупатели заняли выжидательную позицию: приходят, смотрят, но не покупают».

Как бизнес планирует свою работу с учетом политики ЦБ? Основатель студии красоты Тимур Бегичев признает, что многие процессы поставлены на паузу:

«Насколько сейчас сложно выстраивать долгосрочную стратегию? По сути, в самом вопросе уже есть ответ. Ставка рефинансирования обычно служит ориентиром для долгосрочного планирования, но малый бизнес сегодня не думает о длительных перспективах и крупных проектах. Инфляцию мы ощущаем напрямую: дорожает все, включая расходные материалы, которые в значительной степени импортные. Логистика остается дорогой и нестабильной, регулирование — сложным и постоянно меняющимся. Поэтому сейчас речь идет не о стратегическом развитии, а скорее о паузе и адаптации. Это не столько режим выживания, сколько ожидание и поиск решений в текущих условиях».

После решения ЦБ крупнейшие банки ухудшили условия по депозитам. Среди первых ВТБ, «Банк ДОМ.РФ», Газпромбанк и «Сбер». Теперь ставки по вкладам там в среднем варьируются от 12% до 14% годовых. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 19 июня.

Леонид Пастернак