ФСБ: в Коми по заданию СБУ готовили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий объект

В Ухте, в Коми, сотрудники ФСБ предотвратили беспилотную атаку на предприятие ТЭК. Оказавшие сопротивление двое злоумышленников были уничтожены. Об этом заявили в Центре общественных связей ведомства.

«Предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины», — заявили в ЦОС ФСБ.

Согласно заявлению, злоумышленники изъяли из схрона дроны с самодельными взрывными устройствами для атаки на одно «из предприятий нефтяной промышленности региона». При попытке задержания они открыли огонь и были ликвидированы, добавили в спецслужбе. В релизе ведомства указано, что были изъяты два БПЛА со взрывчаткой «иностранного производства», а также два пистолета Макарова.