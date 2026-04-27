Число подтопленных участок в Удмуртии сократилось вдвое за выходные

47 придомовых территорий подтоплены в Удмуртии на утро 27 апреля. В течение суток от паводка освободилось 44 участка и один низководный мост в деревне Ворца. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии.

В СНТ «Восход» в Глазовском районе остаются подтоплены 23 придомовые территории садовых участков. В селе Яган в Малопургинском районе — 12 территорий частных домов. Также под водой 12 участков в поселке Балезино. Остается подтоплен низководный мост в деревне Гуляево.

Напомним, паводок в Удмуртии начался 30 марта. Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о транспортной изоляции деревни Гуляево и разбитой объездной дороге по сатье за халатность (ст. 293 УК). В пяти районах идет вакцинация жителей подтапливаемых зон от гепатита А. По данным Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическая обстановка остается благополучной. На севере Глазова эвакуировали собак из приюта для животных.