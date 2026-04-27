Аракчи в Петербурге рассказал о переговорах Ирана с Пакистаном и Оманом

Переговоры между Ираном и Пакистаном, которые прошли в Исламабаде 24 апреля, были успешными. Об этом сообщил глава иранского МИД Аббас Аракчи по приезде в Санкт-Петербург.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы провели хорошие консультации с нашими друзьями в Пакистане… . проанализировали прошлое и обсудили.. при каких условиях переговоры продолжатся», — рассказал господин Аракчи, видео его выступления опубликовано в Telegram-канале министра.

Также дипломат рассказал о прошедших накануне двусторонних переговорах Исламской Республики с Оманом. По словам господина Аракчи, стороны обсудили безопасность прохода судов через Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Сейчас действует перемирие. 13 апреля американская сторона ввела блокаду иранских портов, после чего Иран закрыл проход через Ормузский пролив. Как сообщил Axios, Иран предложил США вновь открыть Ормузский пролив и прекратить боевые действия, отложив ядерные переговоры на более поздний этап.