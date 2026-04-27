В Челябинске заканчивают формировать часть насыпи на реке Миасс

Завершаются работы по формированию насыпи на реке Миасс от Свердловского проспекта до улицы Северо-Крымской в Челябинске. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил замглавы города по строительству Владимир Шамне.

Сейчас подрядчик формирует контур будущей набережной на реке. Кроме того, устанавливаются ливневые канализации.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в августе 2025 года управление капитального строительства Челябинска подписало два контракта на строительство защитных дамб на левом берегу реки Миасс с ООО «Дорожно-строительная компания — Урал». Первый стоимостью 552 млн руб. включает в себя работы на участках от Свердловского проспекта до улицы Энгельса, а также от Энгельса до улицы Косарева. Второй договор с ценой 227 млн руб. подразумевает возведение насыпей на участке от улицы Северо-Крымской до Косарева, вдоль Университетской набережной.

Виталина Ярховска